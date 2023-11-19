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Куроптева Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1850 по 1858

Муж: Куроптев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Куроптева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Куроптев Иван Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Куроптева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Куроптев Иван Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.09.1857

Сын: Куроптев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Куроптев Иван Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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