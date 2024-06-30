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Молодушкин Василий Николаевич

Место рождения

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: Татьяна Кирилловна

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Молодушкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Жена: Молодушкина (Жупничева) Елизавета Васильевна

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
?.01.1878

Сын: Молодушкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Молодушкина (Жупничева) Елизавета Васильевна

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Молодушкина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Молодушкина (Жупничева) Елизавета Васильевна

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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