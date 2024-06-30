Молодушкин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Молодушкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
?.01.1878
Сын: Молодушкин Федор Васильевич
Мать ребёнка: Молодушкина (Жупничева) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Молодушкина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Молодушкина (Жупничева) Елизавета Васильевна
Смерть
Неизвестно