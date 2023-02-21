Мяконькин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМяконькин Василий

Мяконькин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1925

Сын: Мяконькин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1937

Сын: Мяконькин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Мяконькина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1940

Дочь: Романова Зина Васильевна

Мать ребёнка: Мяконькина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мяконькин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мяконькин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close