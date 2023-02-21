Мяконькин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1925
Сын: Мяконькин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1937
Сын: Мяконькин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Мяконькина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1940
Дочь: Романова Зина Васильевна
Мать ребёнка: Мяконькина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мяконькин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мяконькин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно