Михайлова (Перевозчикова) Глафира Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Перевозчикова) Глафира Васильевна

Место рождения

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.03.1942

Дата смерти

18.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942

Отец: Перевозчиков Василий Дмитриевич

Мать: Перевозчикова (Перевощикова) Анна Семеновна

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузанова (Михайлова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Андреевич

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
25.06.1964

Сын: Михайлов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Андреевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1967

Сын: Михайлов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Андреевич

Красноборск, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.12.2018

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