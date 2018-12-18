Михайлова (Перевозчикова) Глафира Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1942
Дата смерти18.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузанова (Михайлова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Андреевич
Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1964
Сын: Михайлов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Андреевич
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1967
Сын: Михайлов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Андреевич
Красноборск, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.12.2018