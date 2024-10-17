Ефимия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Павлова

Ефимия Павлова

Место рождения

Ветцы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветцы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.04.1836

Муж: Дмитрий Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1838

Сын: Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1841

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1844

Дочь: Ефросинья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдакия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.