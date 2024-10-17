Ефимия Павлова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1836
Муж: Дмитрий Иовлев
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1838
Сын: Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
14.10.1841
Сын: Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
10.05.1844
Дочь: Ефросинья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдакия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Смерть
Неизвестно