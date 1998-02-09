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(Плотникова) Мария Юрьевна

Место рождения

Тамбов

Дата рождения

09.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1998

Отец: Копейкин Юрий Алексеевич

Мать: Плотникова Татьяна Анатольевна

Тамбов
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