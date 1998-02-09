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(Плотникова) Мария Юрьевна
(Плотникова) Мария Юрьевна
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Древо
Место рождения
Тамбов
Дата рождения
09.02.1998
Пол
Женский
Отец
Копейкин Юрий Алексеевич
Мать
Плотникова (Орлов) Татьяна Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1998
Отец:
Копейкин Юрий Алексеевич
Мать:
Плотникова Татьяна Анатольевна
Тамбов
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