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Катрушенко Иван Диомидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катрушенко Диомид Устинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Катрушенко Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Катрушенко Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Катрушенко Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катрушенко Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильева

Смерть
Неизвестно
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