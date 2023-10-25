Катрушенко Иван Диомидов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катрушенко Диомид Устинов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Катрушенко Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Катрушенко Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Катрушенко Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катрушенко Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильева
Смерть
Неизвестно