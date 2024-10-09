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Шарихина Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Прошкин Никита

Мать: не указана

Есть ещё год рождения 1892
Рождение ребёнка
20.12.1909

Дочь: Шарихина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович

Рождение ребёнка
16.07.1913

Дочь: Шарихина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович

Рождение ребёнка
02.08.1915

Сын: Шарихин Федор Федорович

Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович

Рождение ребёнка
30.08.1917 ст.

Дочь: Бирюкова (Шарихина) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович

Смерть
1962

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