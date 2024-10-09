Шарихина Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Прошкин Никита
Мать: не указана
Есть ещё год рождения 1892
Рождение ребёнка
20.12.1909
Дочь: Шарихина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович
Рождение ребёнка
16.07.1913
Дочь: Шарихина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович
Рождение ребёнка
02.08.1915
Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович
Рождение ребёнка
30.08.1917 ст.
Дочь: Бирюкова (Шарихина) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Шарихин Федор Максимович
Смерть
1962