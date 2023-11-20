Сафонов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафонов Иван

Мать: Сафонова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Сафонова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Сафонова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
11.07.1953

Сын: Сафонов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Сафонова Елена Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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