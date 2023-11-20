Сафонов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафонов Иван
Мать: Сафонова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Сафонова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Сафонова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
11.07.1953
Сын: Сафонов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Сафонова Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно