Тазеев Абдухаир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазеев Абдухаир

Место рождения

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Абкадир (Абдулкадыр) Абдухаирович

Мать ребёнка: Тазеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Мухутдин Абдухаирович

Мать ребёнка: Тазеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Гайнетдин Абдухаирович

Мать ребёнка: Тазеева ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Мать ребёнка: Тазеева ?

Смерть
Неизвестно

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