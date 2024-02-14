Тазеев Абдухаир
Место рожденияд. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тазеев Абкадир (Абдулкадыр) Абдухаирович
Мать ребёнка: Тазеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тазеев Мухутдин Абдухаирович
Мать ребёнка: Тазеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тазеев Гайнетдин Абдухаирович
Мать ребёнка: Тазеева ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)
Мать ребёнка: Тазеева ?
Смерть
Неизвестно