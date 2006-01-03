(Диденко) Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Диденко) Екатерина Митрофановна

Место рождения

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.04.1921

Дата смерти

03.01.2006

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1921

Отец: Диденко Митрофан Ефимович

Мать: Диденко (Лавренко) Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1952

Дочь: Лисовенко (Диденко) Нина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2006

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