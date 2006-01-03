(Диденко) Екатерина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1921
Дата смерти03.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1952
Дочь: Лисовенко (Диденко) Нина Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2006