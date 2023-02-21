Шайдуров Андрей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1682 и 1685
Сын: Шайдуров Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Шайдурова Соломонида Мартьяновна
Рождение ребёнка
1686
Сын: Шайдуров Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Шайдурова Соломонида Мартьяновна
Рождение ребёнка
1691
Дочь: Сюткина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Шайдурова Соломонида Мартьяновна
Рождение ребёнка
1693
Сын: Шайдуров Елисей Андреевич
Мать ребёнка: Шайдурова Соломонида Мартьяновна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Шайдуров Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Шайдурова Соломонида Мартьяновна
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Шайдурова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Шайдурова Соломонида Мартьяновна
Работа или профессия
Неизвестно