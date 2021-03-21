Трусова (Ходова) Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Ходова) Виктория Валерьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.06.1932

Дата смерти

21.03.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1932

Отец: Ходов Валерий Алексеевич

Мать: Ходова (Озолиня) Альма Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Юрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Радиоинженер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Юрий Иванович

Смерть
21.03.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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