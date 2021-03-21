Трусова (Ходова) Виктория Валерьевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1932
Дата смерти21.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Юрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Радиоинженер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Юрий Иванович
Смерть
21.03.2021