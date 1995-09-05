(Михеева) Римма Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михеева) Римма Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1932

Дата смерти

05.09.1995

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1932

Отец: Ермолаев Алексей Ильич

Мать: Ермолаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Николай Борисович

Отец ребёнка: Михеев Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Борис Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Борис Дмитриевич

Смерть
05.09.1995
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