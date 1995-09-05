(Михеева) Римма Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1932
Дата смерти05.09.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1932
Отец: Ермолаев Алексей Ильич
Мать: Ермолаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Борис Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1995