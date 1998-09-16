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Матвеенко Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1921

Дата смерти

16.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921

Отец: Матвеенко Михаил Игнатович

Мать: Матвеенко Василиса Артемовна

Рождение ребёнка
05.04.1942

Сын: Чупров Александр Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Иосифович

Рождение ребёнка
27.05.1947

Дочь: Сухомлина (Пелих) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Пелих Степан Терентьевич

Рождение ребёнка
21.05.1949

Дочь: Лаженцева (Пелих) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Пелих Степан Терентьевич

Рождение ребёнка
08.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.09.1998

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