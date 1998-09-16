Матвеенко Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1921
Дата смерти16.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921
Рождение ребёнка
05.04.1942
Сын: Чупров Александр Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Иосифович
Рождение ребёнка
27.05.1947
Дочь: Сухомлина (Пелих) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Пелих Степан Терентьевич
Рождение ребёнка
21.05.1949
Дочь: Лаженцева (Пелих) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Пелих Степан Терентьевич
Рождение ребёнка
08.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.09.1998