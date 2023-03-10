Кузьмин Николай Петрович
Место рожденияВладимирская губ., Вязниковский у., Холуйская вол., с.Мордовское, Россия
Дата рождения24.12.1902
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1902
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
28.12.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902