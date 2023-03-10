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Кузьмин Николай Петрович

Место рождения

Владимирская губ., Вязниковский у., Холуйская вол., с.Мордовское, Россия

Дата рождения

24.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1902

Отец: Кузьмин Пётр Алексеевич

Мать: Кузьмин (Неизвестно) Ефимия Никитична

МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
28.12.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902

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