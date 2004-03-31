Михаленко (Дергунова) Вера Семёновна
Место рождениясело Руполька, Аромашевский район, Тюменская область
Дата рождения18.07.1935
Дата смерти31.03.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1935
село Руполька, Аромашевский район, Тюменская область
Бракосочетание
24.04.1955
Рождение ребёнка
23.01.1956
Дочь: Нагева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Михаленко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
19.12.1958
Дочь: Мохначева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Михаленко Владимир Григорьевич
Смерть
31.03.2004