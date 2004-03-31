Михаленко (Дергунова) Вера Семёновна 18.07.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаленко (Дергунова) Вера Семёновна

Место рождения

село Руполька, Аромашевский район, Тюменская область

Дата рождения

18.07.1935

Дата смерти

31.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1935

Отец: Дергунов Семён Ермолаевич

Мать: Дергунова (Королёва) Анна Васильевна

село Руполька, Аромашевский район, Тюменская область
Бракосочетание
24.04.1955

Муж: Михаленко Владимир Григорьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.01.1956

Дочь: Нагева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Михаленко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
19.12.1958

Дочь: Мохначева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Михаленко Владимир Григорьевич

Смерть
31.03.2004
Омск, город Омск, Омская область

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