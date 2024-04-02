Фидаров Кошт Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидаров Борис (Пусик) Константинович
Мать ребёнка: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидаров Казбек Константинович
Мать ребёнка: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидарова Ала Константиновна
Мать ребёнка: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно