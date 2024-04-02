Фидаров Кошт Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидаров Кошт Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидаров Борис (Пусик) Константинович

Мать ребёнка: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидаров Казбек Константинович

Мать ребёнка: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидарова Ала Константиновна

Мать ребёнка: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна

Смерть
Неизвестно
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