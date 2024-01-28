Климов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Климов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Климова) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Климов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Климова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Климов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна
Смерть
Неизвестно