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Климов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кожин (Климов) Алексей Климович

Мать: Кожина (Климова) (Лапшина) Авдотья Семеновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Климов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Климова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Климов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Климов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Климова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Климов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Марфа Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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