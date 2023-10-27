Юревич Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения2016
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Юревич Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Юревич Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Юревич Анна Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.1949
Сын: Юревич Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Юревич Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Юревич Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Юревич Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1956
Дочь: Юревич Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Юревич Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юревич Анна Николаевна
Смерть
1983
Рождение
2016
Отец: Юревич Павел