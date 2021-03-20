Белокоровкина (Орлова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокоровкина (Орлова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1955

Дата смерти

20.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокоровкин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
22.10.1977

Дочь: Козлюк (Белокоровкина) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Белокоровкин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.1981

Сын: Белокоровкин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Белокоровкин Анатолий Николаевич

Смерть
20.03.2021
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

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