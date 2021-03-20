Белокоровкина (Орлова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1955
Дата смерти20.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1977
Дочь: Козлюк (Белокоровкина) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Белокоровкин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1981
Сын: Белокоровкин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Белокоровкин Анатолий Николаевич
Смерть
20.03.2021
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область