Дегтярев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дегтярев Александр
Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дегтярев Павел
Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дегтярев Константин
Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Дегтярева) Ольга
Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения
Рождение ребёнка
06.12.1906
Дочь: Хромова (Дегтярев) Софья
Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения