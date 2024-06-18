Дегтярев Василий Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярев Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева (Калинина) Ксения

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дегтярев Александр

Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дегтярев Павел

Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения

Рождение ребёнка
1899

Сын: Дегтярев Константин

Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Дегтярева) Ольга

Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения

Рождение ребёнка
06.12.1906

Дочь: Хромова (Дегтярев) Софья

Мать ребёнка: Дегтярева (Калинина) Ксения

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