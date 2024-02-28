Черноиванов Николай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноиванов Николай Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноиванова Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчикова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Черноиванова Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноиванов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Черноиванова Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноиванов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Черноиванова Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноиванов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Черноиванова Наталья Кирилловна

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