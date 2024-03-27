Гараев Яиз
Место рожденияс.Шугурово Лениногорского р-на
Дата рождения1936
Дата смерти07.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Гараев Габдрахман
Мать: Гараева Шамсехаят
с.Шугурово Лениногорского р-на
Рождение ребёнка
25.06.1959
Сын: Гараев Ильсияр
Мать ребёнка: Гараева Рафика
Рождение ребёнка
16.08.1961
Сын: Гараев Ильгизар
Мать ребёнка: Гараева Рафика
Рождение ребёнка
16.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева Рафика
Рождение ребёнка
22.?.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева Рафика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гараева Рафика
Смерть
07.04.1984