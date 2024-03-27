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Гараев Яиз

Место рождения

с.Шугурово Лениногорского р-на

Дата рождения

1936

Дата смерти

07.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Между 1906 и 1998 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

1959 г.р.
1961 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гараев Габдрахман

Мать: Гараева Шамсехаят

с.Шугурово Лениногорского р-на
Рождение ребёнка
25.06.1959

Сын: Гараев Ильсияр

Мать ребёнка: Гараева Рафика

Рождение ребёнка
16.08.1961

Сын: Гараев Ильгизар

Мать ребёнка: Гараева Рафика

Рождение ребёнка
16.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Рафика

Рождение ребёнка
22.?.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Рафика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Рафика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.04.1984
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