Колотнин Андриан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотнин Андриан Матвеевич

Колотнин Андриан Матвеевич

Место рождения

Кадочниково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Мать ребёнка: Колотнина Мария Васильевна

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1913

Дочь: Глафира Андриановна

Мать ребёнка: Колотнина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Колотнин Ефим Андрианович

Мать ребёнка: Колотнина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотнина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close