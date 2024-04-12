Колотнин Андриан Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)
Мать ребёнка: Колотнина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1913
Дочь: Глафира Андриановна
Мать ребёнка: Колотнина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Колотнин Ефим Андрианович
Мать ребёнка: Колотнина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно