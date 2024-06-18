Борисовская Наталия Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисовская Наталия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Борисовский Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисовский Евгений

Рождение ребёнка
12.01.1998

Дочь: Борисовская Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Борисовский Евгений

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