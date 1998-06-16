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Стрельников Василий Васильевич

Место рождения

Тростянь, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.01.1909

Дата смерти

16.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Между 1860 и 1888 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1909

Отец: Стрельников Василий Алексеевич

Мать: Анисия Федоровна

Тростянь, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
16.06.1998
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