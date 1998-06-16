Стрельников Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1909
Дата смерти16.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1909
Отец: Стрельников Василий Алексеевич
Мать: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
16.06.1998