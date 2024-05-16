Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.02.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
03.02.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
03.09.1882 Елизавета Отставной унтер оф. Михаил Захаров и Матрена Игнатиевна 05.09 Федор Вуколов и отставного солд. Николая Андреева жена Евфимия Евдокимова
Бракосочетание
13.01.1899 ст.
венчание 13.01.1899 г. Прокопия Леонтьева сын Михаил, 20 лет, и умерш. Михаила Захарова дочь Елизавета, 16 лет. Поручители Иван Данилов Егоров и Иларион Тимофеев Сергеей. Павел Григорьенв Захаров и А... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: Ильина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.10.1903
Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.09.1909
Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.08.1911
Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
17.08.1912
Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Ильина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич
Смерть
Неизвестно