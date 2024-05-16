Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна 03.02.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.02.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
03.09.1882 Елизавета Отставной унтер оф. Михаил Захаров и Матрена Игнатиевна 05.09 Федор Вуколов и отставного солд. Николая Андреева жена Евфимия Евдокимова
Бракосочетание
13.01.1899 ст.

Муж: Ильин Михаил Прокопьевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
венчание 13.01.1899 г. Прокопия Леонтьева сын Михаил, 20 лет, и умерш. Михаила Захарова дочь Елизавета, 16 лет. Поручители Иван Данилов Егоров и Иларион Тимофеев Сергеей. Павел Григорьенв Захаров и А... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: Ильина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.10.1903

Сын: Ильин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
03.09.1909

Сын: Ильин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
10.08.1911

Сын: Ильин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Ильин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Ильина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Ильин Михаил Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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