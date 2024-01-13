Неронская (Трызно) Эмилия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронская (Трызно) Эмилия Георгиевна

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Место рождения

Сморгонь, Российская империя (Виленская губерния)

Дата рождения

10.04.1892

Дата смерти

09.05.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Сморгонь, Российская империя (Виленская губерния)
Рождение ребёнка
20.06.1920

Сын: Неронский Владимир

Отец ребёнка: Неронский Адам

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
27.01.1924

Сын: Неронский Георгий

Отец ребёнка: Неронский Адам

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронский Адам

Смерть
09.05.1986
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Похороны
Неизвестно
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
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