Неронская (Трызно) Эмилия Георгиевна
Место рожденияСморгонь, Российская империя (Виленская губерния)
Дата рождения10.04.1892
Дата смерти09.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1892
Сморгонь, Российская империя (Виленская губерния)
Рождение ребёнка
20.06.1920
Сын: Неронский Владимир
Отец ребёнка: Неронский Адам
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
27.01.1924
Сын: Неронский Георгий
Отец ребёнка: Неронский Адам
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неронский Адам
Смерть
09.05.1986
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Похороны
Неизвестно
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)