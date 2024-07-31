Стародубцева Марья Платоновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Никита
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Стародубцева) Мавра
Отец ребёнка: Стародубцев Никита
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стародубцев Никанор
Отец ребёнка: Стародубцев Никита
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Стародубцева) Секлетинья
Отец ребёнка: Стародубцев Никита
Смерть
Неизвестно