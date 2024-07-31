Стародубцева Марья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Марья Платоновна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Никита

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Стародубцева) Мавра

Отец ребёнка: Стародубцев Никита

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Стародубцев Никанор

Отец ребёнка: Стародубцев Никита

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Стародубцева) Секлетинья

Отец ребёнка: Стародубцев Никита

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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