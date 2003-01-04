Гоббель Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1954
Дата смерти04.01.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954
Рождение ребёнка
?.07.1986
Сын: Гоббель Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гоббель Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоббель Елена Александровна
Мать ребёнка: Гоббель Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоббель Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гоббель Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2003