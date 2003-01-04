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Гоббель Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1954

Дата смерти

04.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954

Отец: Гоббель Валентин Анатольевич

Мать: Гоббель Лидия Александровна

Рождение ребёнка
?.07.1986

Сын: Гоббель Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гоббель Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоббель Елена Александровна

Мать ребёнка: Гоббель Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоббель Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гоббель Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоббель Нина Александровна

Смерть
04.01.2003
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