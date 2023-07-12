(Исаева) Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Касаткин Семен Александрович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Касаткин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Касаткин Семен Александрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Касаткин Михаил Семенович
Отец ребёнка: Касаткин Семен Александрович
Смерть
Неизвестно