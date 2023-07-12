(Исаева) Агрипина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Мать: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
1904

Муж: Касаткин Семен Александрович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касаткин Иван Семенович

Отец ребёнка: Касаткин Семен Александрович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Касаткин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Касаткин Семен Александрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Касаткин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Касаткин Семен Александрович

Смерть
Неизвестно
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