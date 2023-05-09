Горбунова Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Московская губерния, Дмитровский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горбунов Никон Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Ефимович

Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Ефимович

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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