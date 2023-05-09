Горбунова Евдокия Афанасьевна
Место рожденияМосковская губерния, Дмитровский уезд
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горбунов Никон Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Ефимович
Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Ефимович
Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно