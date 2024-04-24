Румянцев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1907
Дата смерти27.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1938
Дочь: Румянцева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна
Смерть
27.01.1978
Тверь, город Тверь, Тверская область