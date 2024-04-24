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Румянцев Иван Алексеевич

Место рождения

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.10.1907

Дата смерти

27.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1938

Дочь: Румянцева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева (Косарева) Павла Ивановна

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.01.1978
Тверь, город Тверь, Тверская область

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