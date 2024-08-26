Кечкина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кечкина Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1928

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кечкин Семен Сидорович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович

Рождение ребёнка
02.06.1953

Сын: Кечкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович

Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Кечкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
2010

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