Кечкина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1928
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович
Рождение ребёнка
02.06.1953
Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович
Рождение ребёнка
25.09.1959
Отец ребёнка: Кечкин Семен Сидорович
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
2010