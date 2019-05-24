Мун Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мун Олег Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1962

Дата смерти

24.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1962

Отец: Мун Владимир Духенович

Мать: Мун Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1995

Дочь: Мун Вероника Олеговна

Мать ребёнка: Никифорова (Алтухова) Валентина Витальевна

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
?.09.1996

Жена: Никифорова (Алтухова) Валентина Витальевна

Смерть
24.05.2019

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