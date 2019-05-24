Мун Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1962
Дата смерти24.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1962
Отец: Мун Владимир Духенович
Мать: Мун Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1995
Дочь: Мун Вероника Олеговна
Мать ребёнка: Никифорова (Алтухова) Валентина Витальевна
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
?.09.1996
Смерть
24.05.2019