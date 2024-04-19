Беляева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

16.11.1843

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Беляев Мирон Ермилович

Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Беляев Василий Ермилович

Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1819 ст.

Сын: Беляев Тимофей Ермилович

Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Беляев Аверьян Ермилович

Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Беляев Герасим Ермилович

Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Беляева) Лукерья Ермилова

Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.11.1843
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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