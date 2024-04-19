Беляева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти16.11.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1819 ст.
Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Беляева) Лукерья Ермилова
Отец ребёнка: Беляев Ермил Михайлович
Смерть
16.11.1843