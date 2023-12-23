Мясников Игнатий Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
30.07.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 46
Упоминание
06.02.1898 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 11 Рождение сына Стефана
Упоминание
21.07.1901 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 139
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Мария Игнатева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясникова Анна Андреева
Смерть
Неизвестно