Мясников Игнатий Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Игнатий Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
30.07.1896 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 46
Упоминание
06.02.1898 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 11 Рождение сына Стефана
Упоминание
21.07.1901 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 139
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Мария Игнатева

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Анна Андреева

Смерть
Неизвестно
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