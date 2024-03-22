Козлов Иван Кронидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Кронидович

Козлов Иван Кронидович

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.01.1891

Дата смерти

27.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1891

Отец: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Мать: Козлова Варвара Константиновна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Крещение
11.01.1891
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Козлов Андрей Петрович. Казак Чесноковского посёлка. Воспреемник Болодурина Татьяна Евдокимовна. Казачья девица Чесноковского посёлка. Воспреемница | Метрическая книга Чес... Показать все
Смерть
27.02.1893
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Похороны
01.03.1893
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close