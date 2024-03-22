Козлов Иван Кронидович
Место рождения
Дата рождения10.01.1891
Дата смерти27.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1891
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Крещение
11.01.1891
Священник Дмитрий Меркуриев. Козлов Андрей Петрович. Казак Чесноковского посёлка. Воспреемник Болодурина Татьяна Евдокимовна. Казачья девица Чесноковского посёлка. Воспреемница | Метрическая книга Чес... Показать все
Смерть
27.02.1893
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Похороны
01.03.1893
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893