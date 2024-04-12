Лунева Евдокия Акимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Лунев Семен Иванов
Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Лунев Филипп Иванов
Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Лунев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1715
Сын: Лунев Яков Иванов
Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино