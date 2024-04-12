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Лунева Евдокия Акимова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Лунев Семен Иванов

Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Лунев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Лунев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Лунев Яков Иванов

Отец ребёнка: Лунев Иван Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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