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Филимонов Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1938

Дочь: Гирина-Филимонова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
23.07.1941

Дочь: Филимонова-Носова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
25.03.1945

Дочь: Филимонова-Ганина Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Романовна

Смерть
Неизвестно

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