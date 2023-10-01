Филимонов Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1938
Дочь: Гирина-Филимонова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
23.07.1941
Дочь: Филимонова-Носова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
25.03.1945
Дочь: Филимонова-Ганина Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Романовна
Смерть
Неизвестно