Евдакия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Михайлов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Прохор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Смерть
1854
Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд

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