Евдакия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Прохор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Смерть
1854