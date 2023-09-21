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Болтинская Матрона Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1860 ст.

Муж: Болтинский Мокий Андреев

Ф. 226, Оп.20, Д.10 ГУ ОГАЧО Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1858-1864 годы
Смерть
Неизвестно

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