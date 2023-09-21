Болтинская Матрона Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1860 ст.
Ф. 226, Оп.20, Д.10 ГУ ОГАЧО Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1858-1864 годы
Смерть
Неизвестно