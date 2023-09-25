(Ивановская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивановская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светцова (Ивановская) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Ивановский Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ивановский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Петр

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