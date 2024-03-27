Скитневская (Пизова) Дина
Место рожденияг. Колпино
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Пизова ?
г. Колпино
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Скитневский Матвей
Отец ребёнка: Скитневский Рафаил
Колпино
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Скитневский Рафаил
Колпино
Рождение ребёнка
1918
Сын: Скитневский Леонид
Отец ребёнка: Скитневский Рафаил
г.Чкалов, Чкаловской обл.
Смерть
Около 1929
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Лисихинское еврейское кладбище в Иркутске