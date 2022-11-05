Кравцова (Амерханова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1983
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макогоненко Виолетта Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.05.2005
Сын: Кравцов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кравцов Николай Петрович