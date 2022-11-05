Кравцова (Амерханова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Амерханова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1983

Отец: не указан

Мать: Амерханова Ирина(Светлана)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макогоненко Виолетта Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.05.2005

Сын: Кравцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кравцов Николай Петрович

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