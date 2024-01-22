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Игнатьевых Иван Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680 ст.

Дата смерти

С 1719 по 1748 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1680 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна

Рождение ребёнка
Около 1694 ст.

Сын: Минин Антон Иванович

Мать ребёнка: Маремьяна

Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Сын: Минин Степан Иванович

Мать ребёнка: Маремьяна

Минино, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Сын: Минин Василий Иванович

Мать ребёнка: Маремьяна

Минино, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
С 1719 по 1748 ст.

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