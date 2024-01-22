Игнатьевых Иван Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680 ст.
Дата смертиС 1719 по 1748 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна
Рождение ребёнка
Около 1694 ст.
Сын: Минин Антон Иванович
Мать ребёнка: Маремьяна
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Мать ребёнка: Маремьяна
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.
Мать ребёнка: Маремьяна
Смерть
С 1719 по 1748 ст.