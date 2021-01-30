Нечаева (Сибирякова) Людмила Ивановна 09.04.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечаева (Сибирякова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1958

Дата смерти

30.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1958

Отец: Иван

Мать: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна

Рождение ребёнка
23.03.1980

Сын: Нечаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Нечаев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
06.09.1981

Дочь: Кулькова (Нечаева) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Нечаев Владимир Петрович

Смерть
30.01.2021

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