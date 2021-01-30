Нечаева (Сибирякова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1958
Дата смерти30.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1958
Отец: Иван
Рождение ребёнка
23.03.1980
Сын: Нечаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Нечаев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1981
Дочь: Кулькова (Нечаева) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Нечаев Владимир Петрович
Смерть
30.01.2021