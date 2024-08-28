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Прасковья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Петр Андрианов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Байкова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Андрианов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Байкова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Андрианов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Байков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Андрианов

Смерть
Неизвестно

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