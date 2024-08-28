Прасковья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Байкова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Андрианов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Байкова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Андрианов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Байков Петр Андрианов
Смерть
Неизвестно