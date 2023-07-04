Устинья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Макар
Рождение ребёнка
1824
Сын: Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Егор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Евстигней Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: София Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно