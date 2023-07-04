Устинья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Евстигней Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: София Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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